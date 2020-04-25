تنتظر مولود برج "الدلو" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان ضغوطات كبيرة

مهنيا:ً نهاية شهر هوائية حلوة ونهاية شهر ثقيلة وضاغطة مع وجود الشمس في مربع مع برجك ومع وجود المريخ وزحل في مربع مع الشمس من الثور مواقع ضاغطة تسسبب التراجع والقلق البداية مع الفترة بين السبت والاثنين تحت تأثير القمر من برج الجوزاء الصديق يتآمر ويتعاون معك الحظ يعطيك الضوء الاخضر للانطلاق كي تبدأ صفحة جديدة عائلية ومهنية مهمة فتقف التأثيرات الايجابية الى جانبك لتسوية الأوضاع واتخاذ القرارات الصائبة والانطلاق بمعنويات قوية وثقة بالنفس لذلك حاول ان تستغل الوقت الثمين ولا تضيع عليك الفرص الدسمة وحاول ان تنهي اصعب الامور حدد الاولويات والتزم بها. ينتقل بعدها القمر الى برج السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء الى بيت العمل بيت الصحة المعنوية والجسدية فيبتسم لك الحظّ وتستطيع أن تكسب ربحاً غير منتظر أو تفاجأ ببعض الإجراءات المهنية والإدارية التي تصبّ في مصلحتك، تتعقد الامور اكثر مع انتقال القمر الى برج الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور يومي الخميس والجمعة فتعود وتتشابك الامور وتتداخل مع بعضها فتدخل مرحلة صعبة فلكيا تحمل لك والهموم والمسؤوليات فتعيش عطلة اسبوع غائمة قيلة متقلبة مزعجة خفف مزاجيتك ولا تعطي انطباع سيء عنك ايام تحمل بعض الخضات والخلافات عجقة تعب نفسي وردة فعل غير مريحة زعل ضيقة خلق حاول ان تسيطر على انفعالاتك ودرب نفسك على المرونة .

عاطفياً: يحمل اليك كوكب الزهرة المتنقل في برج الجوزاء الهوائي الصديق وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة قد تفرح لنتائج الامتحانات لاحد الاولاد او ترزق طفلا جديدا للعازب قد تكسب قلباً يتحوّل مع الوقت الى قدر عاطفي محتوم والى زواج تعقده قريباً يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات.

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