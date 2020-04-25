تنتظر مولود برج "الحوت" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أخبار مهمة

مهنياً: تنهي الشهر وتبدا الشهر الشهر الخامس بطريقة مميزة اسبوع مهم ايجابي يحرك الامور بطريقة فعالة لكن البداية بين السبت والاثنين مع وجود القمر في برج الجوزاء المعاكس لبرجك فتكون الفترة الاضعف تسبب لك تعبا صحيا عائليا اعطال معاكسات مزاجية انشغالات ضغوط لذلك حاول ان تخفف حساسيتك وان تكون موضوعيا اكثر فكر بمنطق ولا تذهب في أفكارك للبعيد وتجنب اتخاذ قرارات حاسمة في هذه الايام المخيبة للامال المتعبة والمحزنة فلا تجازف باستقرارك المهني تعود وتتحسن الامور مئة في المئة لصالحك مع انتقال القمر الى برج السرطان الصديق جداً اي بيت الاولاد والرومنسية والابداع والنجاح على مختلف الاصعدة كما يعني مصالحات تسويات إنفراجات واحتفالات وفرص كبيرة نجاح وحظوظ ما يجعل خطواتك واثقة ثابتة واكيدة وقرارتك حاسمة تعطيك الربح والدعم والنجاح للانتصار ان افكارك سر نجاحك فأنت انسان مبدع يتابع الحظ طريقه ويدعمك القمر من برج الاسد ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور يومي الخميس والجمعة فتبدو فرص النجاح أوفر حظاً والنتائج مرضية ومفيدة لكن بالرغم من انها عطلة اسبوع لكنها تطلب منك الركض والتحضير عجقة الاولاد متطلبات منزلية في شغل كتير ما لازم تنزعخا اسبوع متطلب مطلوب منك ان تكون هادئا ودبلوماسياً.

عاطفياً: يشير هذا الاسبوع الى انقباض عاطفي او تراجع في الفرص العاطفية تحت تاثير كوكب الزهرة من الجوزاء المعاكس للاوضاع الشخصية قد تشعر بعدم الرضى دون ان تحدد الاسباب وتعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات الطارئة للعازب, من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة او التطرق الى مواضيع شخصية قد تسبب بعض الخلافات.

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