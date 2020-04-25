تنتظر مولود برج "الجدي" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أخبار مهمة

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع يكافئك كما تتميز نهاية الشهر الرابع وبداية الشهر الخام باحداث استثنائية ترابية بامتياز مع جود الشمس واورانوس في الثور والمشتري وزحل في برجك اسبوع يحرك طاقاتك الفكرية والجسدية ويضعك في مواقع المنافسة القوية البداية مف الفترة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في الجوزاء ابداع خلق مصالحات دعم قوي مرحلة مهمة نوعية وقت ولا اجمل نجاح في المنافسات المهنية والعاطفية تأثيرات ممتازة انطلاقة ايجابية موضوعية تجعلك تتبوأ المراكز العليا تتبدل الامور وتدخل الى الفترة الاصعب التي تتحداك وتسبب لك مزاجية واضحة تتعب نفسيتك ملامحك وتصرفاتك لذلك لا تترك انطباعات سلبية يومي الثلاثاء والاربعاء تحت تاثير القمر من السرطان المواجه لبرجك انها ايام تتحداك حاذر من نزاع حول مصالح حساسة من الانفصال والاعطال ولا تفقد موضوعيتك وحاول ان تعمل بطريقة صحيحة ولا تترك انطباعات سلبية عنك. ترتاح ويكون الفلك حليفك في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور يومي الخميس والجمعة تعود الامور الى مجراها الطبيعي تتفاهم مع الاهل ترتاح تفرح نوعية وقت سريعة سريعة جدا نظم اولوياتك وحاول ان تستغل كل دقيقة لانها فترة ثمينة تعوض فيها الكثير من التعب والخلافات.

عاطفياً: جود كوكب الزهرة في برج الجوزاء الصديق يقدم لك الدعم للقيام بخطوة جريئة للفت اهتمام الشريك سوف يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاعجاب أثناء الاجتماعات والسهرات المناسبات العائلية والاجتماعية للعازب, تشرق بهالة مميزة وتستقطب الصداقات فتكون سعيداً بما يجري حولك، سواء التقيت بالحبيب المناسب أم لا، تبدو سعيداً وتجذب الجنس الآخر بكل ما للكلمة من معنى

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