تنتظر مولود برج "القوس" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أخبار سارة

مهنياً:اسبوع مهم تاثيرات جيدة مواقع فلكية مناسبة الا ان بداية الاسبوع بين السبت والاثنين ثلاثة ايام ضاغطة مشربكة مع وجود القمر في برج الجوزاء المواجه لبرجك في بيت الصحة والعمل الذي يسلط الضؤ على اخطاءك لذلك يجب عليك ان تنتبه على صحتك ولا تدع الامور تتأزم في ضغوط حضر حالك نفسيا للعواصف الفلكية الجو صعب عد للعشرة ولا تدع احد يستفزك قوي ثقتك بنفسك وانتبه من التباسات ولا تنجرف وراء طاقتك الجارفة حاول ان تهدأ وخفف صراحتك الجارحة تمالك اعصابك واحم مصالحك ومعنوياتك من التراجع تتحسن الظروف نوعا ما مع وصول القمر الى برج السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء الى بيت المرونة والتسوية وتصحيح الاخطاء الى بيت الفرص والنجاح وتقوم بخطوة مباركة وتتلقى اشارات ايجابية للقيام باعمال إبداعية فتفرض أفكارك لكن انتبه الخطأ ممنوع ركز اكثر على التفاصيل. كذلك سوف تختفي كليا الغيوم والعواصف الفلكية مع انتقال القمر الى برج الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور يومي الخميس والجمعة ترتاح وتتنفس الصعداء و تتعامل مع الاحداث بمسؤولية كبيرة لا تستسلم تابع بانتظارك اخبار سارة ونتائج جيدة وقوية انها الفترة الافضل عطلة اسبوع ممتازة حلوة ورايقة من افضل الاوقات والاكثر حظا مصالحة تسوية مع الاهل والالاد تتصل بشريكك او زميلك بالعمل وتوقع اخبار سارة.

عاطفياً: العنوان البارز ابتعد عن الخلافات ولا توسع دائرة المشاكل بسبب وجود كوكب الزهرة في الجوزاء الذي يحمل لك خضات عائلية اجتماعية وشخصية فلا تتردد بتلطيف الاجواء وان الصراحة مع الشريك تجعل العلاقة اكثر هدوئاً وتماسكاً للعازب, حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم الذي يولد التباسات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تزعزعت مؤخراً.

قد يهمك أيضاً :

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أجواء متناقضة

Advertisements

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 10 إلى الخميس 16 نيسان أحداث مؤثرة