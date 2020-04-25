تنتظر مولود برج "العقرب" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أخبار سيئة

مهنياً: الجو العام مكهرب بسبب مواقع فلكية كثيرة معاكسة لبرجك من برج الثور الشمس واورانوس المريخ وزحل من برج الدلو البداية بين السبت والاحد القمر في الجوزاء الصديق ترتاح من الغيوم السوداء الفلكية تستعيد زمام الامور بسرعة فترة تعطيك القوة لكي تحلق وتحقق نجومية فترة تساعدك وتدعمك وتخلق لك بعض الظروف المشجعة والمعنويات العالية والاجواء الاحتفالية تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج السرطان الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون الفترة الاقوى الانجح والاكثر حظا تحصل على ما تريد لا يوجد تأخير او خيبة امل او مواقف محرجة فانت تتمتع بافكار براقة مصالحة رومانسيات دعم وابداع تفرح تتسلى وتمضي اوقاتا ممتعة مع الاولاد الاصدقاء الاهل والاحبة فلا تترك الامور على الهامش اشتغل على الاوراق المهمة وكن جريئا في اتخاذ المبادرة تتبدل الاحوال مع انتقال القمر الى الاسد الذي يشكل مربعا مع برج خصمك الثور بالدائرة الفلكية يومي الخميس والجمعة التي تشكل ضغطا ومعاكسات ونزاعات ما يجعلك تشكك في قدراتك ومؤهلاتك وقد تبرز مشكلة مهنية او مالية تجلك قلقا امور مفاجئة ضاغطة تصليحات متطلبات الاولاد الشريك البيت مطلوب منك الجهوزية التامة اسبوع يحمل اياما مهمة ضروري ان تستفيد منها لا تؤجل ولا تتلهى يبقى على مواليد العشيرية الاولى الانتباه من تأثيرات الكواكب المعاكسة اورانوس من برج الثور المريخ وزحل من برج الدلو.

عاطفياً: اسبوع مناسب للانفتاح على مختلف الاراء باستطاعتك تلطيف الاجواء واظهار روح المحبة والتعاطف مع الشريك كما تحمل اليك تاثيرات كوكب الزهرة من برج الجوزاء الهوائي الصديق اوقاتا سعيدة ومشوقة للعازب, تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج.

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