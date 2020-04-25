تنتظر مولود برج "الميزان" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أخبار سعيدة

مهنياً: الجو العام اريح بكثير تنهي الشهر على ايقاع مختلف تماما وتبدأ الشهر الخامس مع انطلاقة حلوة ونوعية وقت مميزة ومثمرة مع وجود الشمس واورانوس في برج الثور الصديق من افضل الفترات تأثيرات رائعة من القمر من الجوزاء بين السبت والاثنين في بيت الاوراق والمعاملات والاهتمامات الصحية فترة تعطيك الامل والتفاؤل وتفتح امامك الابواب كي تتخطى حذرك وتحفظك وتفتح امامك الابواب لتقطف ثمرة جهودك تشعر أنك انتهيت من مرحلة لتبدأ مرحلة جديدة بحيث يحالفك الحظّ لاجتياز كل العقبات ما يجعلك تفيض حيويّة وتتخلّص من مشاكل أزعجتك طويلاً. لكن سوف تدخل يومي الثلاثاء والاربعاء في حالة ضاغطة ومتطلبة وضعيفة جدا جدا مع انتقال القمر الى برج السرطان اي في البيت العاشر في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية بيت العمل وبيت النجاح فتكون مرحلة معقدة متطلبة تطلب الدقة بالاداء ممنوع العشوائية والاعتباطية ايام ثقيلة تدخل في دوامة من الفراغ والظروف الطارئة خلافات تردد وزعل وعتب فكن حذر تمالك اعصابك وتجنب التحديات يعود الحظ ويبتسم لك يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الاسد ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور ترتاح للاجواء الداعمة والمساعدة نفسيا ومعنويا وتتخلص من ورطة اسبوع مهم يعطيك مجال حتى تتقدم بقوة وتأخذ النتيجة التي تريدها بداية ونهاية اسبوع نشيطة وحماسية جداً.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب الزهرة يتنقل في برج الجوزاء الهوائي الصديق ما يجعلك تحاط بمحبة كبيرة وعطف ورعاية، وتتمتع بشعبية لا مثيل لها ويسعى الكثيرون للتودد إليك، فتتلقى الدعوات من كل جانب، وتشارك في مناسبات كثيرة لتلتقي بوجوه جديدة ، إذا كنت عازبا سوف تبحث عن شريك العمر وقد تتاح لك فرص عديدة لملاقاة من يهتف له قلبك

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