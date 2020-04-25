تنتظر مولود برج "العذراء" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أخبار مهمة

مهنيا: نهاية شهر وبداية شهر جديد ممتازة الجو العام جيد جدا ترابي بامتياز مع وجود الشمس واورانوس في الثور المشتري وبلوتون في الجدي اجواء مهمة ناجحة لكن الانطلاقة ستكون مزاجية نوعا ما بين السبت والاثنين مع وجود القمر في برج الجوزاء في موقع غير مناسب اي في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية فتشعر بالقلق والتعب والكسل والخمول فترة من الاضطرابات تسبب لك الارهاق والضغوط وتشعر انك لا تستطيع ممارسة الحياة بشكل طبيعي انشغالات مسؤوليات على كافة المستويات لذلك حاول ان تركز جهودك اكثر وان تعمل حسب الاصول وابدأ بالاولويات ولا تتهرب من مسؤولياتك مهما كانت معقدة تتبدل الظروف لصالحك تخف الضغوط والمنافسات مع انتقال القمر الى برج السرطان الصديق يومي الثلاثاء والاربعاء فتعيش اوضاعاً غنية بالأحداث السعيدة والتطورات حاول ان تتقرب اكثر من العائلة والاهل والاولاد وحاول ان تدخل المرح والتسلية على حياتك العائلية ما يجعلك تشعر بسعادة كبيرة لم تعرفها منذ فترة طويلة يلمع نجمك وتقوم برحلات ومفاوضات إيجابية، ويحالفك الحظّ في معظم المجالات. تتبدل الظروف وتدخل في مرحلة هدوء وتحول يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى مواجهة برجك من الاسد الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور ايام نوعيتها ضعيفة وفاشلة وغير مناسبة متقلبة مليئة بالصراعات والاخطاء اسبوع متقلب يتطلب اعادة نظر وانتباه كن حريصا جدا في تصرفاتك وفي كلامك.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يعاكسك من برج الجوزاء لذلك لا تكن متسلطاً في آرائك واجعل الشريك يشاركك الرأي في معظم الامور لانه ليس بالأسبوع السهل فالظروف متناقضة وضاغطة ويترتّب عليك معرفة التنسيق جيّدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات.للعازب لا تنفعل أمام حبيبك حاول ان تفرق بين الضغوط وحصّن علاقتك من التجاذبات والتوتّرات.

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