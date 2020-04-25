تنتظر مولود برج "الأسد" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أخبار سارة

مهنياً: اخبار سارة تسويات تكاتف وتضامن الحظ معك قوي قلبك البداية بين الاحد والاثنين تحت تأثير القمر من برج الجوزاء فتكون الامور مشجعة مساعدة وداعمة فترة مهمة للمشاركة في نشاطات جديدة مفرحة داعمة تعزز قدراتك وتتوصّل الى نتائج وأفكار مفيدة تكون الحظوظ قويّة انها فترة دعم تاييد قوة ثقة بالنفس للتحرك والتقدم فترة مناسبة لتلطيف الأجواء العائلية وإشاعة السلام. لذلك عزّز تحالفك ولا تبق وحيداً لكن سوف تدخل في الفترة الاقل حظا يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى السرطان ايام ضعيفة خالية من المقاومة والمناعة متعبة ومخيبة للامال ما يجعلك تعيش اوضاع معقدة ومربكة بحيث تواجه المصاعب والضجيج والتعب واليأس والاحباط وسوف تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية وحاذر من العناد ومن الالتباسات والمنافسات والخصومات والمخاوف والفوضى والعدائية وحاول ان تخفف من عصبيتك تعود وتفرح مع انقلاب الامور الى صالحك مع وصول القمر الى برجك الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الثور يومي الخميس والجمعة تقوى الحظوظ ترتفع نسبة النجاح انفراج اخار حلوة ترتاح نفسيتك وتقاوم السلبيات بالايجابيات الحظ الى جانبك مئة بالمئة يفتح امامك الابواب لتنطلق من مرحلة التعب الى مرحلة التحضير وتسوية الامور العالقة اسبوع استثنائي وناجح ومثمر حاول ان تستبق الامور وخصص الايام المتعبة للراحة.

عاطفياً: يحتفظ لك القدر بتطورات مفرحة مع وجود كوكب الزهرة كوكب الحب في برج في برج الجوزاء الهوائي الصديق الذي يجعلك مهتما بشؤونك الشخصية ويضع العائلة على رأس قائمة اهتماماتك ويبشر بتأثيرات جيدة من الحظوظ وتحظى بفرصة لاعادة تقييم الامور التي تراجعت للعازب, تكون الحركة كبيرة في حياتك العاطفية ولديك الكثير من الشوق والمشاعر الدافئة الى الحبيب.

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