تنتظر مولود برج "الجوزاء" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أمور دقيقة

مهنياً: صحيح ان الجو العام دقيق جدا مع وجود الشمس في معاكسة برجك من الثور الا ان نهاية الشهر ستكون مميزة جدا تحت تاثير القمر من برجك بين السبت والاثنين بحيث يوفر لك أفضل الفرص والضؤ الاخضر والنشاط والحماسة فترة قوية نوعية الوقت ممتازة اضف الى ذلك وجود الزهرة في برجك تعطيك الجرأة والارادة القوية لقلب المعطيات لصالحك ولتجديد وابتكار وسائل جديدة في سبيل تحسين الأوضاع المهنية والمالية ان كل التاثيرات الفلكية نوعيتها مشجعة جدا تجعلك تنظر الى آفاق جديدة ومختلفة كليا كذلك سوف تنتقل من مرحلة لا بأس بها الى مرحلة ايجابية مع انتقال القمر الى برج السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء اي الى بيت المال بيت الامتحانات والنتائج بيت تقييم اعملك وتقييم الاخرين والمحاسبة فواتير مستحقات مسائل مالية مصرفية فتح عيونك ودقق في حساباتك وانتبه من المصاريف الزائدة انها فترة مليئة بالرغبات الكثيرة والاحلام والاماني التي سوف تتحقق فالنشاطات كثيرة وواعدة بثمار وفيرة ومميزة .تتبدل الامور وتتحسن نفسيتك مع انتقال القمر الى برج الاسد يومي الخميس والجمعة ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور فتكون عطلة اسبوع داعمة تساعدك في تفسير وجهة نظرك بوضوح وقوة شخصية فانت تملك قدرة كبيرة على الاقناع وسرعة خاطر مهمة على حلحلة الامور اسبوع نشيط جدا تشعر بالثقة بحضورك والكاريزما الممتازة التي تسمح لك ان تفسر وتشرح الامور بكلام واضح حاول ان تستفيد منه.

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يرعاك من برجك ويقدم لك السعادة والرومانسية في هذا الاسبوع الرائع والمميز حيث تتطوّر العلاقات وتتبدّد أجواء التشنج وتلفت الأنظار إليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب,تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية او ثقافيّة وقد تلتقي شخصاً يلفت اهتمامك وتختار الارتباط

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