تنتظر مولود برج "السرطان" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أحداث مؤثرة

مهنياً: الجو العام جيد جدا مع وجود الشمس في برج الثور الصديق ما يجعلك تودع شهرأ متعبا وتدخل شهرا جديدا مهما لكن بداية الاسبوع والانطلاقة ضعيفة نوعا ما بين السبت والاثنين بحيث تتآمر الطوالع الفلكية ضدك تحت تأثير القمر في مواجهة برجك من الجوزاء ما يجعلك تتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات فتكون فترة ضعيفة وبطيئة تتأخر الامور فجأة ايام غير مناسبة للجدال ايام تحمل تحديات وعقبات ما تنزعها كن هادئا الجميع مضغوط ومتوتر خصص هذه الفترة للاستراحة والتسلية فقط تتحسن الاجواء الفلكية مع وصول القمر الى برجك يومي الثلاثاء والاربعاء فتكون الايام الاكثر حظا والاجمل مدعوم مئة بالمئة من الشمس الظروف ولا اقوى ايام فعالة تحمل اخبار سارة ونتائج ممتازة تغيير نهج او تطور معين تسوية نجاح انفراجات وتفوق مهني تلمس وتقدما في نوعية الفرص والحظوظ والمفاجآت والاجتهاد والزرع والنتائج المهمة كن شجاعا وبادر تتابع مع المعنويات المرتفعة وتزداد الحيوية يومي الخميس والجمعة وتكبر الآمال وقد تبرع في عطلة الأسبوع مع انتقال القمر الى الاسد الى بيت المال والمكاسب الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من الثور فتفرح لمدخول ايضافي او ثروة معنوية ودعم واضح في مجالات الخلق والابداع اسبوع رائع تقدم حلحلة لعقدة مالية مصرفية او غيرها الاجواء ولا أجمل.

عاطفياً: لا تزال تاثيرات كوكب الحب من برج الجوزاء ضاغطة ما يجعلك تنكمش على نفسك وتنعزل وتخفي مشاعرك الامر الذي قد يحير الحبيب قد تشكو من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا وتعبا للعازب, قد يطرأ ما يثير غضبك لذلك حاول ان تتفهم الاوضاع وان ترطب الاجواء.

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