تنتظر مولود برج "الثور " من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أمور مؤثرة

مهنياً: وجود الشمس في برجك تعلن عن مرحلة مميزة تطورات كبيرة وانطلاقة شهر رائع ومثمر جدا البداية مع الفترة بين السبت والاثنين مع وجود القمر في برج الجوزاء اي في البيت الثاني بيت المال بيت المكاسب بيت الدفع والمصاريف تستثمر بمسألة تخص البيت والاولاد الاجواء ممتازة ثلاثة ايام مهمة جدا تعطيك الفرصة حتى تحسن اوضاعك تفرح وتطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة بكل جرأة وثقة بالنفس انها فترة مكاسب يجب ان تستغلها قبل ان يمر قطار الحظ دون ان تستفيد من نوعية الوقت الاستثنائية يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء فتتنشط اكثر وتتكلم وتدافع عن حقك وعن رأيك وتظهر عن حماسة كبيرة ورغبة في خوض تجارب جديدة تتجدد خلالها آمالك وحظوظك بحيث تعدك التاثيرات الفلكية بالتطور والتقدم تحرك وإختر هدفاً وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة معنوياتك مرتفعة وثقتك بالنفس عالية.تتبدل الاوضاع وتشعر بالضغوط الشخصية والمهنية وحتى الصحية مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الاسد يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مربعا فلكيا مع برجك ما يجعلك تنعزل وتبتعد عن الاضواء ايام متعبة من الضروري اعتماد لغة المنطق والدبلوماسية ابتعد عن وجع الراس وكن حذر من المناوشات الصعبة مع الاهل والشريك المزاجية ممنوعة ..اسبوع مهم فرص النجاح كبيرة جدا لكن على مواليد العشرية الاولى الانتباه من تاثيرات اورانوس الضاغطة وتاثيرات المريخ وزحل من الدلو بالتوفيق عزيزي الثور

عاطفياً: يشير موقع كوكب الزهرة من برج الجوزاء من البيت الثاني بيت الحب الى مفاجأت حلوة أو غرام فجائي للبعض أو وضع عاطفي مميّز ولقاء استثنائي يأخذك الى عالم آخر تسير الشؤون العاطفية والعائلية على أكمل وجه وتتلّقى دعوات تنعش قبلك، وتشارك بمناسبات إستثنائية فتطرب لها وتهلّل.

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