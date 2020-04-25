تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة 24 إلى الخميس 30 نيسان أحداث مهمة

مهنياً: يحمل اليك الاسبوع الاخير من شهر نيسان ابريل وبداية الشهر الخامس ايار مايو حركة سريعة الايقاع جيدة ومثمرة جدا اكثر مما تتوقع فتكون انطلاقة اسبوع مميزة تحمل نوعية فلكية ناجحة على كافة الاصعدة اتصالات معاملات ظروف ممتازة اشغال نشاط حيوية وحظاً كبيرا مع وجود الشمس في برج الثور اي في البيت الثاني بيت المال الصديق الى جانب القمر في الجوزاء اي في البيت الثالث ما يجعل الفترة بين السبت والاثنين واضحة ومثمرة جيدة ومميزة تساوم على مركز اجتماعي تفاوض تتقدم تسافر أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وتعزز موقعك وتسمح لك بالربح والانتصار وقد تصل الى نتيجة مالية ومعنوية لها علاقة بمسائل اكاديمية دراسية او عقود تتبدل الظروف مع وصول القمر الى السرطان اي الى البيت الرابع بيتك عقر دارك ذاتك ونفسك التي قد تزعجك وتخيّب ظنّك وتطرح امامك التحديات كل المسؤوليات تقع عليك مع وجود القمر في موقع معاكس لذلك حافظ على هدوئك ولا تنجرف وراء التحديات وحاول ان تخفف المزاجية تنقلب الظروف لصالحك لحظة وصول القمر الى برج الاسد يومي الخميس والجمعة الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الثور فتكون عطلة اسبوع قوية ومهمة تساعدك حتى تعوض عن الوقت الضائع وتصحح الاخطاء اسبوع مهم جدا جدا تكثر فيه الاخبار الايجابية تتمتع بنجومية و بحظوظ دسمة وتؤمن لك راحة البال والفرص الممتازة.

عاطفياً: تفرحك المستجدات العاطفية والعائلية حيث تكون على موعد مع لقاء رائع أو بوح بالحب أو أوقات من التسلية والرفاهية وبعض المفاجآت التي تنعش قلبك تحت تأثير كوكب الحب من برج الجوزاء الهوائي الصديق كما من قد تعاود اللقاء بشخص يأتي من بعيد، أو تتلقى اتصالاً عاطفيا غير منتظر للعازب, أمامك أسبوع من السعادة سواء على صعيد الحب أو الصداقات.

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