أصالة "خدها الحنين" إلى طارق العريان: افتقده

فتحت الفنانة السورية أصالة نصري الباب من جديد، لإمكانية عودتها لزوجها السابق المخرج طارق العريان، بعد أن كانا انفصلا منذ نحو 6 أشهر.
أصالة عن إفطارها مع طليقها في رمضان: حسب الظروف
وقالت أصالة، ردًا عن سؤال افتقادها لطليقها المخرج طارق العريان ببرنامج "The Insider بالعربي": "يعني أكّيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكّيد".
وعن إمكانية تجمعهما سويًا على مائدة الإفطار في شهر رمضان، قالت أصالة: "والله ما بنعرف لسة الظروف، أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي".
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