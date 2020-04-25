أصالة "خدها الحنين" إلى طارق العريان: افتقده

فتحت الفنانة السورية أصالة نصري الباب من جديد، لإمكانية عودتها لزوجها السابق المخرج طارق العريان، بعد أن كانا انفصلا منذ نحو 6 أشهر.

أصالة عن إفطارها مع طليقها في رمضان: حسب الظروف

وقالت أصالة، ردًا عن سؤال افتقادها لطليقها المخرج طارق العريان ببرنامج "The Insider بالعربي": "يعني أكّيد كلنا نفتقد طارق بكل تأكّيد".

وعن إمكانية تجمعهما سويًا على مائدة الإفطار في شهر رمضان، قالت أصالة: "والله ما بنعرف لسة الظروف، أنا في الشهر هذا عندي مشاعر تجول في خاطري منها الندم على بعض ردود أفعالي".