تعرف على مدة بقاء فيروس كورونا داخل العين وأعراض وجوده

أوضح أطباء في إيطاليا، إن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يعيش في العينين عدة أسابيع، ووجد باحثون في المعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية، أن الفيروس ظل في عيني مريضة في الـ 65 من عمرها، مدة 21 يوماً بعد أن ظهرت عليها أعراضه.

ومن ضمن أعراض وجود فيروس كورونا في العين، احمرار العينين لدى العديد من المصابين في جميع أنحاء العالم، ومن الممكن أن ينجم احمرار العينين عن أنواع من البكتريا والفيروسات، التي قد تسبب في إصابة الجهاز التنفسي.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ التركيز يتحول إلى أعراض احمرار العينين، بعدما قالت ممرضة في مركز الرعاية الصحية في كيركلاند، بواشنطن، إن كل المصابين بكورونا تقريباً في المركز عانوا من احمرار العينين قبل أن تظهر عليهم الأعراض الأخرى، وفق صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

يجب الحرص على عدم لمس العين والأنف ومنطقة الوجه بشكل عام، وعند الاضطرار إلى لمسهم يفضل استخدام اليد التي لا نستخدمها دائمًا، مع الابتعاد عن ارتداء العدسات وارتداء نظارات النظر.