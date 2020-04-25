أبرز الأفكار للتألق بصيحة الدينيم خلال هذا الصيف

صحيح أننا نعتمد الدينيم بشكل شبه يومي، إذ عادة ما نلجأ إلى السروال الدينيم لتنسيق إطلالتنا الكاجول لكل يوم. لكن هذه الصيحة لا تقتصر فقط على اللوك الكاجول، إذ تحرص دور الأزياء على تقديم أجمل التصاميم بقماش الدينيم ضمن مجموعاتها والتي يمكن أن تتألقي بها من الصباح حتى المساء.

يبقى السروال الدينيم القطعة الأكثر إعتماداً لدى أغلبية النساء حول العالم، وتختلف طريقة تنسيقه حسب المناسبة. وبإمكانك الإختيار بين السروال الخصر العالي أو الضيّق وحتى السروال الشورت الطويل Bermuda، وكلّها تصاميم رأيناها على منصات عرض دور الأزياء مثل جيفانشي Givenchy، غوتشي Gucci، سيلين Celine وغيرها.

دار Bottega Veneta قدّمت الإطلالة الكاملة بالدينيم، كذلك فعلت المصممة البرتا فيريتي اضافة الى التصاميم الدينيم بنقشة التاي داي الرائجة أيضاً هذا الموسم. المصمم Antonio Marras قدّم من جهته الجاكيت مع التنورة الواسعة.

أما علامة philosophy فقدّمت اللوك الدينيم بنقشة البولكا دوت. وللوك شبابي عصري، قدّمت علامة msgm الشورت Bermuda مع التوب المنفوخة والمزيّنة بالكشاكش.

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لا تقتصر الإطلالات بالدينيم على السروال والشورت فقط، بل يمكنك الحصول أيضاً على إطلالة أنثوية بإمتياز. نسّقت علامة philosophy القميص مع الفستان الطويل للوك عصري، أما علامة Stella Jean فقدّمت القميص الدينيم مع التنورة الضيقة المزيّنة بالنقشات.

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