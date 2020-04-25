صيحة الميتاليك رائجة بقوة في عروض الأزياء لربيع وصيف 2020

لاتزال صيحة التصاميم الميتاليك Metallic رائجة وبقوة هذا الموسم، حيث شاهدنا العديد من الموديلات الجذابة والشبابية في عروض الأزياء العالمي لموسمي ربيع وصيف 2019/2020.وستمنحك التصاميم الميتاليك اطلالات عصرية ومواكبة للموضة وبشكل خاص عند انتقائك للموديلات المناسبة لشكل قوامك، وهوحتماً ما ستجديه في المجموعة الجذابة والمميزة والتي اخترناها لك.

اخطفي الأنظار بالاطلالات الميتاليك البراقة والجذابة والتي لفتت نظرنا من منصات عروض الأزياء العالمية، منها بستايل الفساتين بالميتاليك الأخضر وطول الميدي الأنيق مثلاً والذي اخترناه من تصميم “روكاس” Rochas وفستان الماكسي الذهبي والميتاليك البراق بقصة الأكمام الطويلة من توقيع “مارك جاكوبز” Marc Jacobs، وأعجبنا فستان “براندون ماكسويل” Brandon Maxwell باللون الفضي الميتاليك بطول الميدي وطول الميدي والقصة الضيقة.

ولستايل شبابي وجذاب اختاري التنانير الميتاليك والتي اخترناها لك بأكثر من ستايل منها باللون الذهبي وطول الميدي من “سان لوران” Saint Laurent ومنها الماكسي بالفضي البراق مع فتحة الساق العالية كتصميم “بالمان” Balmain العصري والشبابي.

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