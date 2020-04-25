عمرها 68 عاما وأنجبت توأم.. حلم الأمومة يتحقق بعد نصف قرن زواج

في واقعة أقرب للخيال، وبعد انتظار دام قرابة خمسين عاما، حققت امرأة نيجيرية حلم الأمومة بعد أن بلغت من العمر أرذله، حيث أصبحت مارجريت أدينوجا أكبر أم في نيجيريا وأفريقيا بعد ما تمكنت من إنجاب توأم وهي في عمر 68 عاما.

وحسب صحيفة "ميرور" فإن مارجريت وزوجها نوح، البالغ من العمر 77 عام، رزقا طفلين بعد زواج مستمر منذ نحو 50 عاما، وبعد 3 محاولات فاشلة للإنجاب بواسطة تكنولوجيا أطفال الأنابيب.

وقال نوح إنه لم يفقد الأمل يوما هو وزوجته في أن تقر أعينهما برؤية طفل لهما، وأن هذا اليقين كان راسخا لديهما منذ ارتبطا في العام 1974.

ووفقا لتقارير محلية، فإن الزوجين كان أنفقا جميع مدخراتهما وهم ينتقلان بين غرب أفريقيا وبريطانيا ودول أخرى من أجل تحقيق رغبتهما في الإنجاب.

Advertisements

وبعد 46 عاما من المحاولة وأربع جولات من عمليات التلقيح الصناعي، تمكنا من رؤية طفليهما التوأم في الأسبوع الماضي.

وقال نوح لشبكة CNN: "أنا حالم، وكنت مقتنعا أن حلمنا هذا سيتحقق".

وكشف الطيبيب أديمي أوكونوو، الذي قاد عملية إنجاب الأطفال في مستشفى لاغوس التعليمي، عن وجود فريق متخصص في المستشفى كان يرصد مراحل وتطورات الحمل بسبب عمر الأم.

وأوضح أن مارجريت "بصفتها امرأة مسنة وأم لأول مرة، فإن الحمل عالي الخطورة لاسيما وأنها كانت ستنجب توأما لكننا تمكنا من متابعتها طبيا وصحيا بشكل جيد خلال فترة الحمل".