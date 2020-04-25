"انضمت لنادي المطلقات".. حكاية 20 سنة جمعت بين غادة عادل ومجدي الهواري

تصدرت الفنانة غادة عادل محركات البحث على مواقع الإنترنت، عقب انتهاء حلقة برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، والتي كانت فيه "غادة" أول ضحاياه، على مقعد كهربائي يصعق الضيف، وسقوط بالماء.

ولم يترك "رامز" مناسبة، طوال الحلقة، إلا وتحدث عن انفصال الفنانة عن المخرج مجدي الهواري، والذي حدث منذ أكثر من عام، وأشار إلى طلاقها بكلمات مقتضبة ولكنها كثيرة، مثل: "إحلويتي بعد الطلاق.. اتطلقتي واترميتي في الشارع.. أحدث أعضاء نادي المطلقات".

"صدفة فلقاء فإعجاب فصداقة فحب فزواج فانفصال"، هكذا كان تدرج علاقة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، والتي يرصدها "هن" خلال التقرير التالي:

بدأت قصة الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، منذ 20 عاما، بمقابلتها لصديقة قديمة لها عند وصولها إلى مصر، والتي دعتها للعمل في مجال الإعلان مع الهواري، وهو ما رحبت به "غادة" وذهبت إلى مكتبه بصحبة عمتها.

"نظرة عينيها عمري ما هنساها أول ما شوفتها قولت دي قدري"، كلمات وصف بها المخرج مجدي الهواري اللقاء الأول الذي جمعه مع غادة عادل، خلال استضافتهما مع الإعلامي مفيد فوزي في برنامج "مفاتيح"، ليبادر بالإشادة بجمال عينيها وملامحها تاركا الحديث الفعلي حول الإعلان، ما عزز الإحساس بالذات والثقة بالنفس لدى غادة عادل، لتستمر أحاديثهما لعام كامل ثم تُكلل قصة حبهما بالزواج.

بحث دائم عن تلك النظرة استمر طوال سنوات زواجهما الطويلة، التي مرا خلالها بالكثير من المواقف الأسرية الصعبة والرومانسية، فهو يعتبر "نظرات الحب" محركا أساسيا لمشاعر الفرد بجانب عوامل أخرى، لتصبح زيجتهما ضمن الزيجات الأبرز في الوسط الفني، وتسفر عن أبنائهما الخمسة، "محمد وحمزة ومريم وعبدالله وعزالدين".

خلافات شخصية بين الثنائي تداولتها بعض وسائل الإعلام، قبل الانفصال، إحدها في كواليس تصوير برنامج غادة عادل "تع اشرب شاي"، فتحت المجال أمام البعض للتلميح بانفصالهما، وهو ما اعتاد الثنائي على تجاهله، والظهور ونشر صورهما معا دون التعليق عليه.

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وكشفت "غادة" عن انفصالهما نهائيا في حوارها مع أحد المجلات العربية، لافتة إلى حفاظها على سرية قرارهما طوال الفترة الماضية احتراما لرغبته في إبقاء انفصالهما سريا وبعيدا عن وسائل الإعلام، رغم اقتناعها أن الأمر سينكشف آجلا أم عاجلا.

صداقة بعد الانفصال

رغم اتخاذ قرار الانفصال إلا أن الصداقة القائمة على الاحترام المتبادل، كانت سيد الموقف، فأسباب الانفصال لم ترغب "غادة" في الإفصاح عنها لمراعاة خصوصية حياتها الشخصية، ولكي لا تصدم جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لما يعرفه البعض عن حبهما الذي دام لأعوام طويلة، وكشفا عنه في مرات عديدة مسبقا، لكن عاد "الهواري" لإثارة الجدل مجددا، بعدما نشر صورة تجمعهما معا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا: "أنا والقمر"، وهو ما أثار حيرة متابعيهما حول إمكانية عودتهما من جديد.

وظل انفصال غادة عادل ومجدي الهواري من أكثر القضايا التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور، وفي لقاءها ببرنامج "سهرانين" من تقديم أمير كرارة، أوضحت أسباب الانفصال قائلة: "بعد مرور الوقت على زواجنا وإنجابنا لخمسة أبناء نمت عدة خلافات بيننا وحينها اتفقنا على الانفصال لأنه سيحقق راحة لنا أكبر ولأطفالنا".

وأكدت أن الضحك والمزاح بينها وبين زوجها السابق مجدي الهواري زاد بعد الانفصال، وأنهما لا يزالا أصدقاء وعلى علاقة طيبة حتى الآن.