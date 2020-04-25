الامارات | أعراض الكبد الدهني.. لتجنب العواقب الوخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الكبد الدهني.. لتجنب العواقب الوخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد الكبد من المتاعب الصحية الشائعة حالياً بسبب أسلوب الحياة غير الصحي، الذي يتبعه كثيرون.

وأوضح المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية أن الكبد الدهني ينجم عن التغذية غير الصحية، أي الإكثار من الدهون والسكريات والكربوهيدرات، مشيراً إلى أن من الأسباب الأخرى أيضاً داء السكري وقلة الحركة والتوتر النفسي.

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وتتمثل أعراض الكبد الدهني في الشعور بانتفاخ وضغط في الجزء العلوي من البطن، واصفرار الجلد والعين، بالإضافة إلى الحكة والغثيان والقيء.

ويجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتشخيص المرض مبكراً، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة، والتي تتمثل في تليف الكبد وسرطان الكبد.

وللوقاية من الكبد الدهني ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية (الإقلال من الدهون والسكريات والإكثار من الخضراوات والفواكه) والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية، مع الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية والابتعاد عن التوتر النفسي.