مفيش فايدة.. فيتنام تحارب كورونا بتناول القطط السوداء

يبدو أن الدول الآسيوية لن تكف بسهولة عن تناول الحيوانات الأليفة والبرية، فبعد اللغط الكبير بشأن مسؤولية حيوان بري عن نقل فيروس كورونا المستجد للبشر، لا تزال فيتنام تعتقد أن دواء الفيروس في "الحيوان" أيضا.

بدأ الكثير من أبناء الشعب الفيتنامي في تناول لحوم القطط السوداء، ظنا منهم بأن لها خصائص فعالة في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن".

ويعتقد هؤلاء إن لحوم القطط السوداء خاصة هي ما تشفي، فقد امتلأ الانترنت بمقاطع فيديو مصورة لكيفية إعداد القطة قبل تناولها للوقاية من كورونا، فكان البعض يقتلها ثم يضعها في ماء ساخن لتسلخ بعد ذلك وتطحن ويؤكل لحمها كعجين.

وفي فيديو آخر وضعت قطة حية في وعاء كببر ثم سكب عليها الماء المغلي، بينما وضع آخرون القطط المذبوحة في صف كبير في الشمس لتجف قبل عليها وسلخها.

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وينصح الأطباء في فيتنام المرضى يتناول لحوم القطط على الرغم من عدم وجود دليل علمي على فعاليتها، في علاج أو الوقاية من كورونا.

وكانت الصين في بداية الأزمة قد تخلصت معظم الأسر فيها من حيوانتهم الأليفة من القطط والكلاب ليثبت بعد ذلك أنه ليس لها علاقة بالإصابة بكورونا، كما أصدرت الصين مؤخرا قرارات بمنع قتل وتناول بعض الحيوانات على رأسها الكلاب والقطط.

على الرغم من ذلك فإن هناك بعض الدول الآسيوية مثل فيتنام تتناول لحوم الحيوانات الأليفة، وبعد انتشار فاعلية القطط في القضاء على كورونا أصبحت متاحة في الأسواق والمطاعم للتوصيل للمنازل لحوم قطط مطحون وفي هيئة عجين.

وفي السياق نفسه، تقول جوليا دي كادينيت، مؤسسة الجمعية الخيرية صاحبة حملات وقف تجارة لحوم الكلاب والقطط، إنها تتفهم رغبة الشعب في العلاج من كورونا وتخوفه من المرض إلا أن تناول القطط لن يزيد الأمر إلا سوءا خاصة بتلك الطريقة الوحشية.

وأوضحت خلال تصريحات صحفية، أن تناول الكلاب في بلدان عدة كانت تظن أن لحمها طاهرا تسبب في زيادة أمراض كثيرة.