منها مضغ اللبان.. أسباب انتفاخ البطن

قد يشعر البعض بحدوث انتفاخ في البطن والذي يعد في بعض الأحيان سبب إزعاج كبير، وتحديدًا في شهر رمضان.

وعلى الرغم من أنه غالبا ما يتم إلقاء اللوم على بعض الأطعمة المسببة للغازات، إلا أن هناك عوامل أخرى عديدة يمكن أن تفاقم هذه المشكلة. ونقدم خلال السطور التالية أسباب انتفاخ البطن للإقلاع عنها..

1- مضغ اللبان:

عندما نمضغ اللبان نبتلع الكثير من الهواء، ويمر هذا الهواء إلى معدتنا ما يجعلنا نشعر بالانتفاخ.

ويحدث أمر مماثل عندما بعض السوائل عن طريق "الشفاطة"، وفي كل الأحوال، لا يعد مضغ اللبان أو الشرب باستخدام الشفاطة أمر جيد للأسنان.

2- تناول الطعام بسرعة كبيرة:

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى حدوث هذه الأزمة، حيث أن الأكل على عجل سيؤدي إلى ابتلاع الهواء دون إدراكه، ما يسبب انتفاخا في المعدة.

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ولذلك، يجب عليك أن تأكل ببطء مع مضغ الطعام بشكل صحيح، وقضاء 20 دقيقة على الأقل لإنهاء الوجبة.

3- التدخين:

بصرف النظر عن إتلافه الرئتين والأسنان، يمكن للتدخين أن يجعلك تشعر بالانتفاخ لأنه مشابه لشرب السوائل بالشفاطة، حيث يستنشق المدخن الكثير من الهواء أثناء التدخين، ما يجعله يشعر بعدم الراحة لاحقا.

4- الحساسية الغذائية:

قد يكون الانتفاخ علامة على حساسية الطعام، والتي تعني أن الجسم غير قادر على هضم طعام معين، على سبيل المثال، لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغلوتين هضمه، ونتيجة لذلك تكون لديهم مشكلات في الجهاز الهضمي تشمل انتفاخ المعدة.

وفي هذه الحالة يجب طلب مساعدة الطبيب لمعرفة ما يجب فعله.

5- تناول بعض الأدوية:

لا يؤدي تناول بعض الأدوية إلى جفاف فمك فحسب، بل قد يجعلك أيضا تشعر بالانتفاخ، ويمكن أن تؤدي الأدوية مثل الأسبرين ومضادات الحموضة والألم المخدر ومكملات الحديد إلى الانتفاخ. وإذا شعرت أن الدواء يسبب هذه المشكلة، فاطلب من طبيبك تغييره، وفقا لـ "TIMESOFINDIA".