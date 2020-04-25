ستيفاني وليامز.. خليفة غسان سلامة المحتملة لبعثة "أونسميل" في ليبيا

بدأ نشاط منظومة الأمم المتحدة في ليبيا منذ خمسينيات القرن الماضي من خلال تواجد وعمل العديد من الوكالات والصناديق والبرامج المتخصصة والتي تعرف معا باسم فريق "الأمم المتحدة القُطري".

وتمثل الغرض الرئيسي للفريق القُطري في قيام الوكالات والصناديق والبرامج المنفردة بضمان تقديم نتائج ملموسة بشكل متكامل لدعم التنمية الوطنية والأجندة الإنسانية وذلك تحت قيادة منسق الأمم المتحدة المقيم لليبيا.

ولعبت منظومة الأمم المتحدة دورا أساسيا في مساعدة ليبيا على تجاوز تحديات التنمية وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وكانت الممثلة الخاصة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" ستيفاني توركو وليامز، أعربت خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول الخميس، عن الأمل مع بداية شهر رمضان أن تعيد أطراف النزاع في ليبيا وداعموها الخارجيون النظر في قرار مواصلة القتال في خضم تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) المدمر، الذي يلقي بظلاله الرهيبة على ليبيا.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في مارس الماضي، تعيين وليامز، من الولايات المتحدة، والتي لديها أكثر من 24 عاما من الخبرة في الحكومة والشؤون الدولية، كممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل".

وكان المبعوث الأممي غسّان سلامة قد أعلن تنحيه عن منصبه، في مطلع مارس الماضي بسبب حالته الصحية، وستتسلم ستيفاني وليامز منصبها كممثلة خاصة بالإنابة إلى حين تعيين بديل لسلامة، اللبناني الجنسية.

وعين سلامة مستشارا خاصا للأمين العام في الفترة بين عامي 2003 و2007 وفي عام 2016 انضم سلامة إلى اللجنة المعنية بولاية راخين في ميانمار، التي رأسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان.

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ونرصد أهم المعلومات عن ستيفاني وليامز، وفقا لما ذكره موقع البعثة الأممية على الإنترنت:

- حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات العربية من مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون.

- خرّيجة متميزة في الكلية الحربية الوطنية.

- حصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي في 2008.

- خبيرة في شؤون الشرق الأوسط وتتقن اللغة العربية.

- شغلت منصب القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس "مكتب ليبيا الخارجي".

- تولت منصب نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق "2016- 2017".

- تولت منصب نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن"2013 -2015".

- تولت منصب نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في البحرين "2010 -2013"، حيث كانت على رأس السفارة بصفة القائم بالأعمال لفترة 10 أشهر.

- شغلت وليامز في واشنطن، في وزارة الخارجية الأمريكية، منصب الموظفة المسؤولة المعنية بشؤون الأردن، ونائبة مدير شؤون مصر ودول المشرق، ومديرة مكتب المغرب العربي. وقبيل التحاقها بالعمل في وزارة الخارجية الأمريكية، عملت في القطاع الخاص في البحرين.

- تولت وليامز منصب كبير المستشارين لشؤون سوريا وفي السفارات الأمريكية في كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والباكستان.