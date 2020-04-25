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بالتزامن مع شهر رمضان المبارك طرحت مصمة الأزياء العمانية أمل الرئيسي، مجموعاتها الرمضانية الجديدة التي جمعت بين الأناقة والبساطة.
وتميزت مجموعة "الرئيسي" بألون الطيف الباستيلية، كما أنها مزينة بالترتر والخرز البراق المطرز بشغل يدوي، وعكست المجموعة الرمضانية الثقافة الشرقية إذ غلبت على التصاميم قصّات العباية والقفطان.
وبحسب ما ذكرته "العربية نت"، أن أمل الرئيسي كانت افتتحت دار أزياء الخاص بها في العام 2007، تحت اسم "الأسيل"، وفي العام 2016، أطلقت خط جاهز للعباءات والقفاطين.
وأمل الرئيسي تميزت بأزيائها الكلاسيكية الهادئة، كما أنها تغلبت على الروتين وسعت إلى التجديد دائمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مزينة بالترتر والخرز.. تعرف على المجموعة الرمضانية لأمل الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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