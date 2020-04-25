الامارات | ماذا كان رأي محمد منير في مسلسل نبيلة عبيد ونادية الجندي

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كان رأي محمد منير في مسلسل نبيلة عبيد ونادية الجندي والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



كشف الفنان محمد منير عن رأيه في مسلسل "سكر زيادة"، الذي ينافس في الموسم الرمضاني الحالي، ويشارك في بطولته نبيلة عبيد ونادية الجندي

وكتب منير عبر حسابه على Twitter: "أصفق لأحبائي نبيلة عبيد ونادية الجندي.. إنهم رائحة الزمن الجميل والطاقة الإيجابية صفقوا لهم معي".

وكان منير قد شارك عام 2006 في فيلم "مفيش غير كده"، مع نبيلة عبيد وسوسن بدر وأروى جودة، وجسدت خلاله نبيلة عبيد دور زوجة يطلقها زوجها وتتفرغ لتربية أبنائها الثلاثة وبعد معاناة مع صعوبة الحياة توافق على تشجيع ومساعدة ابنتها الصغرى لتدخل عالم الفن والغناء.

ومسلسل "سكر زيادة"، مستوحي من المسلسل الشهير "The golden girls"، وتجري آحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المُسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب، حيث تحاول كل منهن الإستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يُفجر الكثير من المواقف الطريفة غير تقليدية.