الامارات | ابن غادة عادل يتوعد رامز جلال بعد وقوعها في مقلب "رامز مجنون رسمي"

شكرا لقرائتكم خبر عن ابن غادة عادل يتوعد رامز جلال بعد وقوعها في مقلب "رامز مجنون رسمي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت أصداء الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" والتي استضافت الممثلة غادة عادل مستمرة. حيث تراوحت ردود الفعل بين مستنكرة وساخرة وغاضبة، حتى ان البعض طالب على مواقع التواصل بـ"وقف البرنامج فوراً" لما أسموه بـ"الإسفاف والكلام البذيء الذي جاوز الحدّ هذه المرّة".

ومن جهته علق عبد الله مجدي الهواري، ابن غادة عادل، ضيفة الحلقة الأولى من البرنامج، على فيديو نشره رامز جلال عبر حسابه بتطبيق Instagram، متوعداً: "ماشي يا رامز انا بقي هعمل فيك مقلب عشان اللي عملته في ماما".