محيي إسماعيل: حبيت ألمانية وركبت القطر من فرنسا علشانها

نفى الفنان محيي إسماعيل زواجه من ثانية على زوجته الأولى، كاشفا أنه عاش قصة حب مع سيدة ألمانية تدعى ميتشل ولكن لم يتزوجها، وأوضح: "عشت قصة حب مع ألمانية، وركبت قطر من فرنسا لألمانيا علشان أروح لها".

وأضاف إسماعيل، خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجرئية"، المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، أمس، أنه خلال عرض السفارة الألمانية في مصر فيلم "إعدام طالب ثانوي وهي كانت موجودة ولقيتها بتعيط فسألتها بتعيطي على إيه قالتي بسبب الدور والتمثيل، أنت ممثل شاطر وكلمة في كلمة وقالتلي أبقى زورني وزورتها".

وأشار إسماعيل إلى أنه تحدث معاها بالإنجليزية وليس بالألمانية.