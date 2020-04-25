يقدم موقع "هن" على مدار شهر رمضان الكريم، مجموعة من الفتاوي التي تخص المرأة والأسرة، عبر تقنية "الفيديو".
أوضح أسامة الحديدي عضو مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، في تصريحات لـ"هن"، حكم صلاة التراويح في البيت خاصة مع منع صلاة التراويح في المساجد، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال أسامة، إن حرص العبد على أداء العبادة والنافلة، يثاب عليه، "النبي يبين لنا أن المؤمن في كل الأحوال ينال الخير الكبير".
وأضاف، "أثناء هذه الجائحة التي نعيش فيها وتوجب على الجميع البقاء في المنازل، يحصل العبد بإذن ربه على أجر العبادة كما كان يؤديها في المساجد، والله أعلى وأعلم".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. "فتاوى رمضان".. ما حكم صلاة التراويح في المنزل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.