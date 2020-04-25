فيديو.. "فتاوى رمضان".. ما حكم صلاة التراويح في المنزل؟

يقدم موقع "هن" على مدار شهر رمضان الكريم، مجموعة من الفتاوي التي تخص المرأة والأسرة، عبر تقنية "الفيديو".

أوضح أسامة الحديدي عضو مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، في تصريحات لـ"هن"، حكم صلاة التراويح في البيت خاصة مع منع صلاة التراويح في المساجد، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال أسامة، إن حرص العبد على أداء العبادة والنافلة، يثاب عليه، "النبي يبين لنا أن المؤمن في كل الأحوال ينال الخير الكبير".

وأضاف، "أثناء هذه الجائحة التي نعيش فيها وتوجب على الجميع البقاء في المنازل، يحصل العبد بإذن ربه على أجر العبادة كما كان يؤديها في المساجد، والله أعلى وأعلم".