هل ينتقل كورونا خلال العلاقة الزوجية؟.. طبيبة تجيب

يتساءل البعض منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا المستجد، عن إمكانية انتقاله خلال العلاقة الحميمة بين الأزواج، الأمر الذي دفع طبيبة وباحثة إيطالية إلى حسم الأمر.

وأعلنت الباحثة عدم وجود أي أدلة حتى الآن على احتمال انتقال فيروس كورونا عن طريق الممارسة الجنسية، على الرغم من العثور عليه داخل خصيتي رجال فارقوا الحياة متأثرين بالإصابة به.

وقالت ماريا ريتا جيزموندو مديرة علم الأحياء الدقيقة السريرية بمستشفى ساكّو في ميلانو، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة: "لقد ثبت خلال تشريح الجثث أن الفيروس موجود في الخصيتين أيضا ولكن ليس في السائل المنوي".

وأشارت إلى أن الفرضية هي أن فيروس كورونا يختبئ داخل الخصيتين ليتمكن لاحقا من الانتشار والعودة لإصابة الشخص مجددا، متابعة "الخصيتان تصبحان مخزنا للفيروس، وهذا يفسر أيضا فتك الفيروس بالرجال أكثر من النساء".

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ولفتت عالمة الفيروسات إلى أنه "مع ذلك، لم يتم حتى الوقت الراهن العثور على آثار للفيروس في الحيوانات المنوية، لذلك لا يوجد دليل على أنه ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي".

أما بالنسبة للفرضية القائلة بأن الفيروس نشأ في مختبر، فقالت الباحثة: "لا أعتقد أننا سنعرف ذلك على الإطلاق، فحتى لو تم اكتشافه، فهذا سيكون بمثابة قنبلة جيوسياسية هائلة، لدرجة أنه لن يكون من الضروري الكشف عنها".

وأعادت جيزموندو التذكير بأن "عملا بحثيا نشر في مجلة (Nature)، كشف أن الفيروس لم تتم هندسته، ولكن بالطبع، هذا لا يستبعد احتمال وقوع حادث مختبري".

واختتمت بالقول "عند دخول الصين، والولايات المتحدة وروسيا في أي قطاع كان، فهناك دائما اتهامات توجهها ضد بعضها البعض"، وفقا لوكالة "أكي" الإيطالية.