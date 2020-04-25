10 نصائح لمواجهة العطش خلال رمضان

العطش خلال ساعات الصيام الطويلة غالبا ما يكون إحساس مؤلم، ولكن هناك بعض النصائح باتباعها يقل إحساس العطش دون تناول المياه يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع "دايلي كريسب".

تناول الزبادي

85٪ من الزبادي مكون من الماء، كما أنه يبقيك ممتلئًا لمدة أطول في اليوم.

فواكه وخضروات طازجة

لا تتناول الفواكه والخضروات عند تناول السحور فقط، بل عليك تضمينها عندما تفطر أيضًا. الخضروات مثل الكرفس والفجل والقرنبيط والجزر والطماطم هي أغذية مرطبة أساسية لمحتواها العالي من الماء.

الخيار

96٪ من الخيار ماء وأحد أفضل الخضار التي يمكن أن تتناولها للسحور، لأنه يحارب العطش عن طريق تبريد جسمك، حتى لا تسخن بسرعة.

البطيخ

البطيخ عبارة عن المياه المنكهة في الأساس.

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الشاي الأخضر

ليس فقط مرطبًا مثل الماء ولكنه يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة، التي تساعد على محاربة الجذور الحرة.

تجنب المشروبات الغازية

بسبب الكربون الموجود في هذه المشروبات، فإنها تضخم معدتك وتسبب الغازات التي لا تسمح لجسمك باستخدام كل السائل الذي شربته. لذلك تجنب الصودا في رمضان إذا كنت ترغب في البقاء رطبًا وغير جاف طوال اليوم.

قلل الملح

كل الأطعمة المحفوظة أو المعلبة مليئة بالملح للمساعدة في عملية الحفظ، لذلك تجنب البسطرمة، اللحوم المصنعة والجبن والأطعمة المعلبة والخضروات المخللة. وتناول فقط اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان الخالية من الملح كخيارات السحور.

امنع الطعام الحار

التوابل والأطعمة الحارة تمتص الماء من جسمك أثناء تناوله. هذا يعني أنه يترك جسمك أكثر جفافا، لذا ينتهي بك الأمر إلى شرب الكثير من الماء بعد تناوله، لذلك من المهم جدًا تجنب الطعام الحار عند الإفطار أو في السحور.

تجنب الحر وضوء الشمس المباشر

حاول قدر الإمكان البقاء في الظل. اختر ارتداء ملابس فضفاضة مصنوعة من القطن أو أي مادة أخرى قابلة للتنفس لمساعدة جسمك على البقاء باردًا لفترة أطول حتى لا تصاب بالجفاف. إذا كنت في المنزل أو في المكتب، أغلق الستائر لعدم السماح لأشعة الشمس الحارقة بالدخول، حتى تتمكن من الحفاظ على برودة محيطك.

الاستحمام البارد

على الرغم من أن الاستحمام الدافئ يبرد تمامًا للجسم، في بعض الأحيان يحتاج جسمك للخداع، يمكنك القيام بذلك عن طريق الاستحمام البارد، فهو يساعد جسمك على التعافي من يوم مرهق طويل. إذا لم يكن لديك وقت للاستحمام، بلل وجهك بالماء البارد.