نصائح لمائدة إفطار صحية في رمضان

بعد ساعات الصيام يحتاج الجسم إلى تعويضه بمجموعة من الأطعمة التي تساعد على اعادة طاقة الجسم، مع مراعاة حاجة الجسم إلى السوائل، ومن أهم النصائح التي تجعل مائدة الإفطار صحية كما ذكرها موقع "health line".
التمر أو التين
الحرص على الإفطار على التمر أو التين أو اي فاكهة تحتوي على السوائل.
الشوربة
الحساء أو "الشوربة" من أفضل الخيارات التي تناسب الإفطار بعد التمر.
تجنب الإفراط في شرب الماء
لا تشرب الكثير من الماء فور بدء الإفطار، لأن ذلك يسبب الصداع والتعب لاحقاً.
فواكه
تناول حبة من الفواكه أو كوب عصير من الفواكه لتزويد الجسم بالطاقة.
تفادي الحلوى
احرص على توازن المغذيات في أطباق العشاء، وتفادي تناول الكثير من الحلوى الغارقة في شربات السكر.
عدم النوم بعد الإفطار مباشرة
احرص على عدم النوم مباشرة بعد الوجبة الرئيسية، وحاول أن تتفاعل سواء بالحركة أو التواصل بعد تناول العشاء.
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