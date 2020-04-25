أرادت لعب "الاستغماية".. فعلقت داخل الغسالة

تعرضت فتاة أمريكية لموقف صعب عندما حاولت قضاء وقتا ممتعا بعيدا عن ملل الحجر المنزلي، لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب.

تفاصيل الواقعة باختصار حينما حاولت الفتاة الأمريكية إيمري دانس، ذات الـ18 عامًا، أن تلعب مع أبناء عمومتها الصغار "استغماية"، فظنت أن غسالة الملابس هي المكان الأنسب للاختباء بداخلها، لكنها علقت بداخلها ولم تستطع الخروج منها، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

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وكانت الفتاة الأمريكية في منزل ذويها بمقاطعة وودبريدج في ولاية فيرجينيا، وهرع أفراد العائلة للاتصال بخدمات الطوارئ بعدما سمعوا استغاثة الفتاة المسكينة، لتصل فرقة إنقاذ مكونة من 6 رجال بعد دقائق.

وبينما كان رجال الإنقاذ يؤدون واجبهم، قامت إحدى عمات دانسي بتصوير ما يجري قبل أن تنشر المقطع المصور على حسابها في موقع "إنستجرام".

واستطاع 4 من فريق الإنقاذ إزالة الجزء العلوي من الغسالة لتوفير مساحة كافية لسحب الشابة المرهقة إلى الخارج بأمان.

وعلقت "إيمري" على الموقف المحرج، قائلة: " كان أمرا محرجا للغاية.. لكن كل ما يمكنني فعله الآن هو الضحك.. أفراد عائلتي ضحكوا أيضًا، لكن طالما أنا بخير، فهذا كل ما يهمني".

من جانبها أوضحت عمة دانسي أن الحادثة تحذير للآخرين الذين يبحثون عن طرق غير عادية للتغلب على الملل وسط أوامر البقاء في المنزل المعلنة حاليًا في معظم أنحاء أمريكا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، معلقة: "إيمري عادة لا تلعب مع الأطفال الصغار".