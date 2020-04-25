نصائح للتعامل مع زوجك المدخن في رمضان.. "عشان مينكدش عليكي"

مع بدأ فترة الصيام في شهر رمضان المبارك، يتملك الأزواج المدخنون العصبية الشديدة، بسبب ابتعادهم عن التدخين.
وتعيش الزوجات فترات عصيبة مع أزواجهن خلال ساعات الصيام، بسبب عصبيتهم الزائدة، واختلاقهم المشكلات دون سبب.
ومع المكوث في المنزل خاصة مع إجراءات الحجر المنزلي، قد يتزايد التوتر بين الشريكين، مما يضيع بهجة الأيام المباركة.
ومن جانبه، قدم هاني محمد، الاستشاري الأسري لـ "هُن" بعض النصائح للزوجات لتجنب المشكلات مع أزواجهن.
أوضح "هاني" أنه على الزوجة مراعاة الهدوء في المنزل، خاصة إذا كان هناك أطفال، فعليها تدريبهم على الهدوء، والسيطرة على إزعاجهم خاصة أمام والدهم.
تجنبي الحديث عن المشكلات السابقة، أو الطلبات الكثيرة، وشاركي زوجك الحديث عن الأمور الجيدة.
تجنب المجادلات التي تخلق المشكلات، والحديث عن المستقبل أو عن أجواء رمضان.
محاولة طمأنة الزوج دوما بأن القادم أفضل، خاصة بسبب ما يحدث حول العالم على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد والمكوث في المنزل، ما يدخل الأزواج في حالة من الضيق.
أقنعيه بمشاركتك في بعض المهام بالمنزل، كمساعدتك في تحضير المقبلات، السلطات، العصائر الطازجة، حتى تستغلون ساعات الصيام.
شاركيه طقوسه الدينية، لاستغلال الساعات الأخرى من الصيام وحتى رفع أذان المغرب.
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