حضريها في البيت.. طريقة عمل سوبيا بالفسدق

السوبيا من المشروبات المرتبطة بشهر رمضان، ويمكن لك تحضيرها بطريقة سهلة تجنبًا لشرائها من الخارج خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد. وقدمت الشيف غادة التلي، من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا" طريقة عمل السوبيا الفسدق، بخطوات بسيطة. مقادير عمل سوبيا بالفسدق حليب. جوز الهند. سكر. Advertisements لبن بودرة. فسدق مجروش. طريقة عمل سوبيا بالفسدق في الخلاط اخلطي كل المكونات حتى يصبح الفسدق ناعمًا. وقدميها باردة.

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