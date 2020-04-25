"زي نيمار وكريستيانو".. مصفف شعر رامز جلال يكشف كواليس اختيار اللون الأزرق

كعادته كل عام يفاجئ رامز جلال متابعيه في رمضان، ليس فقط بفكرة برنامجه والمقلب المقُدم من خلاله، ولكن باللوك الذي يظهر به، وخاصة لون الشعر الغريب.

واليوم ظهر "رامز" بالأزرق الفاتح في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي" المذاع على فضائية mbc مصر، ليتصدر على الفور محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

لون مش سهل

من جانبه، كشف مصفف الشعر الشهير "زيزو" كواليس اختيار لون شعر رامز، قائلا: "رامز بيحب يختار كل حاجة في البرنامج وكافة التفاصيل، لكن لون الشعر بيسيبهالي أنا وبنتناقش فيها عشان نطلع حاجة مختلفة ومجنونة تمشي معاه ومع شخصيته في البرنامج".

وأضاف "زيزو" لـ"هن": "عملنا عينات كتير عشان تختار اللون والدرجة، لحد ما اتفقنا على اللوك ده، ووافقت رامز طول فترة التصوير في دبي، عشان لو في أي حاجة أو أي تأثير في اللون نعملها ونظبطها تاني".

كريستيانو ونيمار

وعن إمكانية تقليد الأطفال والشباب لون شعر "رامز" خلال الفترة المقبلة، قال: "اللون مش يناسب أي شخص، هو مناسب لشخصية رامز، كمقدم برامج مقالب".

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وتابع:" بيجيبلي أطفال كتير عاوزة تعمل زي رامز ولون شعره، لأن رامز له قاعدة كبيرة من محبيه خصوصا الأطفال، هو زي كريستيانو أو نيمار، لما بيعملوا لوك متابعيهم بيبقوا عاوزين يعملوا زيهم".

وأضاف: "على الأغلب يستخدم للأطفال الألوان الرش المؤثرة اللي بتروح بغسل الشعر، على عكس رامز شقرنا الشعر وسحبنا لونه الأصلي عشان نوصل للوك النهائي".

ويذاع برنامج "رامز مجنون رسمي" يوميا، عقب أذان المغرب طوال شهر رمضان، ويعتمد على استضافة الفنانة أروى للمشاهير، ومن ثم يظهر رامز ليبدأ تعذيبهم على مقعد موصل بالكهرباء.