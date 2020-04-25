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للسحور.. طبق بيض أومليت يمنحك الطاقة

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تبحث السيدات عن كيفية تحضير طبق بيض مختلف ويساعد على الشبع لتقديمه في وجبة السحور، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير طبق البيض الأومليت يمد بالطاقة. 

مقادير طبق بيض الأومليت

7 بيضات كبيرة

شرائح لانشون

شرائح جبن شيدر

بصلة مفرومة

ثمرتا بطاطس كبيرتان

فلفل ملون

¼ كوب زيت

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ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير بيض الأومليت

قطّعي البطاطس وحمّريها في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبياً.

في إناء آخر سخني نصف كمية الزيت ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل، وبعدها الفلفل الملون وقلبيه لمدة دقيقتين ثم اتركي الخليط حتى يبرد.

في وعاء كبير اخفقي البيض والبطاطس وخليط البصل والفلفل الملون والملح والفلفل الأسود. 

ضعي الخليط في طاسة غير قابلة للالتصاق، ثم رصي شرائح اللانشون ثم الجبن.

غطي الخليط واتركيه على نار هادئة لمدة 3 دقائق حتى ينضج من الأسفل.

قلّبي الأومليت على الجهة الأخرى حتى ينضج.

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