"نيولوك" رامز جلال ليس الأول.. فنانات ظهرن بالشعر الأزرق (صور)

العديد من الانتقادات، لاحقت الفنان رامز جلال، بسبب لون شعره الجديد، الذي ظهر به في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وسط عشرات "الكوميكسات" الساخرة من ذلك "اللوك"، مطالبين الشباب بعدم تقليده.

الإطلالة غير التقليدية التي ظهر بها "رامز"، سبقه بها بعض الفنانات في مختلف الوطن العربي، خلال فعاليات متباينة، ويرصدهن "هن" خلال الفقرات التالية:-

بـ"شعر أخضر وأزرق".. نيو لوك "ويزو" في 2020

في 15 يناير الماضي، ظهرت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ "ويزو"، بشعر ملون يجمع بين الأخضر والأزرق ، واضعة "باندا" سوداء منقوشة على رأسها، خلال ارتدائها أزياء شتوية فاتحة اللون، مكتفية بوضع "إيموشن" قلب على صورتها.

راندا البحيري بشعر أزرق قصير

في نوفمبر الماضي، فاجئت الفنانة راندا البحيري متابعيها عبر "إنستجرام"، بـ"لوك مختلف"، مطلة بشعر أزرق قصير، بتوقيع "abdo salon"، مع مكياج هادئ، وأحمر شفاة صارخ، بتوقيع خبيرة التجميل "رحاب الشريف".

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بـ"خصلات زرقاء ووشم".. إطلالة جريئة لأحلام في 2018

خلال الحلقة المباشرة الثالثة لبرنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" بـ2018، أطلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بخصلات شعر زرقاء اللون، ووشم على رأسها وأنفها وذقنها، بأنامل خبيرة التجميل البحرينية معصومة هاشم.

يشار إلى أن الفنانة غادة عادل، حلت ضيفة الحلقة الأولى من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يذاع عبر قناة "mbc مصر".