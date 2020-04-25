عياط وفرحة وذكريات.. كيف تابعت أسرة المنسي مسلسل الاختيار في أولى حلقاته؟

أعادت الحلقة الأولى لمسلسل "الاختيار" الذي يجسد بطولة الشهيد العقيد أحمد المنسي أحد أسود القوات المسلحة، اليوم، ذكريات حادث رفح الإرهابي، مثيرا في القلوب شجن تشتعل شرارته حزنا على شهداء ضحوا بأرواحهم لحماية وطنهم من دنس الإرهاب.

وفي منزل أسرتها بمحافظة الشرقية، جلست منار سليم، أرملة الشهيد المنسي، لتتابع أولى حلقات "الاختيار"، "حالة غريبة.. مش عارفة أضحك ولا أعيط.. بس أنا فرحانة وقلبي بيدق من الفرحة وربنا يرحمهم يارب".

Advertisements

حزن أرملة المنسي تسلل إلى قلوب أفراد أسرتها، لتنهمر دموعهم تأثرًا بما جرى في حادث رفح: "كلنا كنا بنعيط". ظل الصغير "علي" نجل المنسي مختبئا في حضن والدته، بينما تتحدث "عاليا" الابنة الوسطى عن والدها: "عاليا بقت تقول أنا بابا كان شكله طيب أوي"، بينما ظل "حمزة" يستعيد ذكرياته ما حدث: "هو اللي فاهم وعارف".

"مجهود جبار" هكذا وصفت "منار" إنتاج مسلسل "الاختيار" وجهد فريق العمل والفنانين: "أنا بشكرهم كلهم.. ودا اللي كنت بتمناه وبدعي ربنا.. عشان نفسي الناس تعرف الشهيد أحمد.. وتعرف الجيش والوضع اللي في سيناء".

الحالة التي خلدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تتمكن "منار" من رؤيتها، بسبب المكالمات التي تتلقها من المقربين لها، لكنها وجهت الشكر للشعب المصري: "إحنا شعب روحاني وعنده نزعة دينية وطيبة.. وإحنا دايما متجمعين في المواقف دي.. ونفسي من فترة للتانية يكون في فيلم أو مسلسل أو مسرحية تتحدث عن حياة أبطالنا".