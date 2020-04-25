الامارات | «Thirst Trap Cocoon».. القناع المثالي للحماية من الجفاف في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن «Thirst Trap Cocoon».. القناع المثالي للحماية من الجفاف في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغير السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحمى على منصات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً، والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

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تشتهر مؤسسة «هدى بيوتي»، وخبيرة التجميل وإحدى أشهر مؤثرات التواصل الاجتماعي في عالم التجميل، هدى قطان، بشغفها بأقنعة العناية ببشرة الوجه، خصوصاً تلك المبتكرة من شرائح ناعمة، حيث تمثّل هذه المستحضرات خيارها المُعتمد، سواء خلال سفرها حول العالم، أو قضائها الصيف الحار في دبي.

وابتكرت قطان، أخيراً، بالتعاون مع شركة Wishful الكورية المختصة بالعناية بالبشرة، قناع Thirst Trap Cocoon المثالي لترطيب البشرة، الذي ترى أنه سيكون مثالياً لاعتماده كروتين يومي خلال شهر رمضان وفترات الصيام التي يقل فيها شرب الماء، ناصحة بأن يكون هذا القناع روتيناً خلال هذا الشهر، للحصول على بشرة ذات ترطيب ونضارة عاليين خلال العيد، وقالت قطان: «غالباً تعاني بشرتي خلال شهر رمضان التعب والجفاف، لأن الصيام لساعات طويلة أثناء النهار يحرم البشرة كمية الماء المعتادة، وبالتالي يجعلها تبدو باهتة وبحاجة إلى ترطيب، ولحل هذه المشكلة قمت بتطوير هذا القناع، ومن خلاله أصبحت بشرتي تفيض توهّجاً وإشراقاً، خلال 20 دقيقةً فقط».

نشأت فكرة هذا القناع، عندما كانت هدى قطّان تعاني شحوب البشرة، حيث تم ابتكاره على شكل شريحة فعّالة تعمل على علاج البشرة الجافة بطريقة سحرية للغاية، وذلك بفضل مكوّناته المبتكرة من خلاصة «أزهار الخطمية» و«هيالورونات الصوديوم»، التي توفر ترطيباً فورياً ومكثفاً للبشرة. كما يتميز هذا القناع بسهولة استعماله، ويضمّ تركيبة غنية بالمغذّيات، ونسيجاً فائق الامتصاص يتغلغل عميقاً في خلايا الجلد، ليمنح البشرة ملمساً ناعماً يفيض إشراقاً وتوهّجاً.

كما يُعد حلاً مثالياً لتحضير البشرة عند الحاجة إلى القليل من الراحة، كما في حالة الصيام أو السفر، أو بالنسبة للراغبين في الحصول على علاج سريع.

قناع ثوري

قرر فريق العمل لدى Wishful الاستعانة بخواص الورد و«الألوفيرا»، لتجديد البشرة ومنحها الترطيب والمرونة اللازمة، ثم قام الفريق بإضافة الخصائص الفعّالة لـ«هيالورونات الصوديوم» و«الألانتوين»، التي تعمل مع بعضها بعضاً على زيادة ترطيب البشرة الباهتة والمتعبة. وفي النتيجة، تم الحصول على قناع ثوري سهل الاستعمال، يسهم في تنشيط البشرة وتهدئتها، ويمنحها ملمساً ناعماً ونضارةً صحيةً مفعمة بالترطيب، خلال فترة قصيرة.

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توصيات هدى قطّان للاستعمال:

■ ■يتم تحضير البشرة جيداً، عبر تنظيفها مرتين لإزالة الماكياج والأوساخ والتخلّص من البكتيريا.

■ ■ بعد التأكّد من نظافة البشرة وجفافها، يتم فتح الكيس، ونزع القناع الورقي من الغلاف الشبكي.

■ ■ يتم تطبيق القناع بعناية على الوجه، حتى يتلامس تماماً مع البشرة.

■ ■ يُترك القناع على البشرة لمدة 20 دقيقة.

■ ■تتم إزالة القناع، وتُترك التركيبة المرطّبة على الجلد مع النقر عليها بالأصابع حتى تمتصّها البشرة تماماً.

■ ■ لا ينبغي غسل الوجه بالماء، بعد إزالة القناع وتمسيده داخل البشرة.

الصيام لساعات طويلة يحرم البشرة كمية الماء المعتادة، ويجعلها تبدو باهتة وبحاجة إلى ترطيب.