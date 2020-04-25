توقعات الأبراج اليوم 25-4-2020: مكافآت لـ القوس.. وتحسن لـ السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

اليوم مناسب كي تأخذ الوقت الكافي لإلقاء نظرة على نجاحاتك وإخفاقاتك، خاصة فيما يتعلق بحياتك العائلية

برج الثور

إنه يوم مثالي للوقوع في الحب، يمكنك توقع حدوث أي شيء اليوم. حتى مقابلة شخص مستعد للحب والدعم والاستماع إليك

برج الجوزاء

ستكون في دائرة الضوء اليوم، قد يساعدك هذا في تغيير صورة سلبية أحيانًا عن نفسك

برج السرطان

التكوين الكوكبي اليوم سيجعلك تشعر بتحسن كبير، وسيكون لديك القوة لاستكمال ما توقفت عنه في المشاريع التي بدأتها الشهر الماضي

برج الأسد:

أنت شخص متحفظ إلى حد ما حيث تشعر بالقلق. ستكون أكثر عرضة مع مشاعرك خلال الأيام القليلة المقبلة

برج العذراء

إذا صادفت شخصًا غريبًا بعض الشيء أو غريب الأطوار اليوم، فحاول أن تتعرف عليه، لأن هذا الشخص قد يساعدك على معرفة كم أنت مبدع ومبتكر

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برج الميزان

عليك أن تأخذ الوقت الكافي لتعتني بنفسك. إذا لم تفعل ذلك، فلن تتمكن من الاستمرار في مساعدة الآخرين

برج العقرب

لا تنزعج إذا كان الجو العام حولك محبطا، ارجع إلى مكان هادئ، واشرب كوبا من الكافيين واسترخ

برج القوس

تتمتع بجني مكافآت على كل ما تبذله من جهد. يمكنك أن تدرك أن الوقت قد حان لزرع بعض البذور الجديدة.

برج الجدي

ربما كنت تشعر وكأنك لا تملك الحرية الكافية. خلال الأيام القليلة القادمة، لا تنس أن الحب هو أكبر حرية على الإطلاق

برج الدلو

قد تشعر طوال اليوم بأن شيئًا ما قد تغير في الطريقة التي يتواصل بها الناس مع بعضهم البعض

برج الحوت

يمكنك الاسترخاء قليلاً، الوقت مثالي للاستعداد للتحديات التي كانت حتى الآن مجرد مخاوف بداخلك