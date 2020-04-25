سحورك اليوم| طريقة عمل عجينة الطعمية بخطوات بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي خلال أيام رمضان تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار والسحور الشهية وسريعة التحضير، رمضانك الخليج 365 يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.. وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير عجيبة الطعمية في المنزل بخطوات بسيطة، حسب ما جاء في موقع كوكباد المكونات ½ كيلو فول مقشور منقوع ليله معلقه صغيره ملح كوب بصل أخضر بصلتين متوسطين 10 فصوص توم كبار كوبيتين خضره مشكله معلقه كبيره كسبره ناشفه Advertisements ½ معلقه صغيره بهارات كوب ونص ميه 3 معالق كبار دقيق معلقه صغيره بيكنج بودر طريقة التحضير يفضل نقع الفول ليله كامله فى الماء مع تغيير الميه من وقت لآخر وفي صباح اليوم التالي نضع المكونات ما عادا الدقيق والبيكنج بودر في الخلاط. اطحني المكونات جدا مع التقليب من وقت لآخر، وضعي على المكونات الدقيق والبيكنج بودر. ضعي القليل من السمسم في الزيت الساخن.

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