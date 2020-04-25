رضوى الشربيني بالحجاب: فرصة ذهبية.. كلنا مقصرين

"لعل رمضان السنة دي نكون أقرب من ربنا"، هكذا عبرت الإعلامية رضوى الشربيني عن أمنية لم تفضل الخوض فيها تفاصيلها كثيرا، للأسباب عبرت عنها كان أبززها خوفها من تعليقات الناس بادعاء الفضيلة.
رضوى ألمحت إلى رغبتها في ارتداء الحجاب وهو ما ظهر واضحا في تعليقها الذي أرفقته بصورة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، مرتدية الحجاب.
وعلقت "رضوى"، على الصورة التي ظهرت من خلالها بطرحة منقوشة، قائلة: "اترددت كتير وأنا بنزل الصورة دي، وكنت عاوزة تكون أول صورة ليا لما ربنا يكرمني، ويمكن كنت خايفة اتهامي بالتمثيل وادعاء الفضيلة، بس أول مرة أحس الصورة معبرة للكلام اللي عاوزة أقوله".
وتابعت: "رمضان السنة دي كلنا قاعدين في البيت ودي فرصة ذهبية، كلنا مقصرين، اللي قادر يعمل حاجة يعملها واللي قادر يشجع حد يشجعه، لعل رمضان السنة دي نكون أقرب من ربنا".
وتفاعل الكثير من متابعي الإعلامية مع الصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، مشيدين بإطلالتها.
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