الامارات | حقائب أنيقة لأمسيات رمضان من «تايلر أليس»

شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب أنيقة لأمسيات رمضان من «تايلر أليس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «تايلر إليس» عن تشكيلتها من الحقائب الفاخرة، التي تشكل خياراً وإضافة مثالية لتشكيلة حقائبك، خلال شهر رمضان المبارك. وتشتهر الحقائب اليدوية الصغيرة، أو ما يعرف بـ«الكلاتش» من العلامة بتصاميمها الكلاسيكية وخواصها العملية، ما يجعلها إكسسوارات مثالية تناسب كل الإطلالات، وتضفي رونقاً جذاباً على المظهر الكلي.
وتتنوع التصاميم في هذه التشكيلة بين تلك ذات الشكل الهندسي، الذي لا يقاوم، مثل: حقيبة «بيري» التي تعكس بصمة العلامة، والتي تبدو على شكل أكواز الصنوبر المستوحاة من خاتم خطوبة تايلر، الذي يمثل شعار العلامة أيضاً، وحقيبة «لي بوشيت» التي تتألق بتصميم يحاكي شكل المغلّفات البريدية، وتناسب مختلف المناسبات، بينما تتميز حقيبة «جريس» بلون زمردي جذاب، وتتزين بغطاء من كريستالات «سواروفسكي»، وبدورها تحظى حقيبة «بوبي» بتصميم مرهف، وبلون فوشيا مشرق، ما يجعلها خياراً مثالياً لإضفاء لمسة أنيقة وجذابة على أي إطلالة تضمن التألق بأبهى حلة.
وتتوافر الحقائب التي تناسب الأزياء المسائية والنهارية، وتحاكي متطلبات المرأة العصرية والعملية، عبر موقعي Farfetch.com وTylerEllis.com، كما تمثل خياراً مميزاً كهدية.
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