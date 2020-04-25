الامارات | «نيويورك تغني معاً» لتكريم أبطال «الجائحة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك تغني معاً» لتكريم أبطال «الجائحة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ الأمر كما هي الحال في جميع أنحاء العالم.. ظهر سكان في نيويورك بالنوافذ والشرفات يصفقون ويهتفون ويقرعون الأواني لتكريم العمال الأساسيين الذين مازالوا يعملون خلال جائحة «كورونا». وبعدها بدأ أداء جماعي لأغنية «اتكِئ علي» (لين أون مي) لبيل ويذرز التي يعود تاريخها إلى عام 1972.

وقال مدير جمع التبرعات في جوقة «بيس أوف هارت» غير الهادفة إلى الربح في نيويورك، روبرت هورنسبي، بعد أن أدى الأغنية من شرفة منزله في مانهاتن: «هذا مدهش».

وأضاف «حجم الطاقة التي نحصل عليها وحجم الطاقة التي نعطيها رفعت من معنويات أهل نيويورك، ونتمنى أن يكون ذلك هو حال الناس في البلد كله».

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وقال منظمو احتفالية «نيويورك تغني معاً» إن الهدف هو رفع الحالة المعنوية وتكريم العاملين على الجبهة الذين يكافحون جائحة «كوفيد-19»، والاستفادة من القوة الاستشفائية للموسيقى، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وكل أسبوع تختار الجوقة أغنية وتؤديها بعد تصفيق للعاملين الأساسيين مساء كل خميس. والأسبوع الماضي اختارت أغنية فرانك سيناترا الشهيرة «نيويورك»، وهذا الأسبوع ستؤدي أغنية بن إي.كينج الكلاسيكية «قف إلى جانبي» (ستاند باي مي).