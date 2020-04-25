الامارات | كفتة بالطحينية

شكرا لقرائتكم خبر عن كفتة بالطحينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة إفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية. منى قبوري استطاعت خلال السنوات الماضية فرض حضورها كواحدة من أبرز المدونات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

هناك طرق عدة لإعداد هذه الوصفة، البعض يكور اللحم إلى دوائر صغيرة ويطبخها مع المكونات بالفرن. طريقتي مختلفة، حيث أفرد اللحم على الخضار والبطاطس والطماطم والباذنجان، ما سيجعل زيت اللحم المبهر يتفاعل مع الخضار أسفل منها ويجعل الطبق يتسم بطعم خاص وفريد، ثم تأتي الطحينة لتضفي على الطبق الجمال والطعم المميز.

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