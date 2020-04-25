شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومي كامبل من عارضة إلى مذيعة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل إلى إعادة اكتشاف نفسها كمقدمة برامج حوارية افتراضية في سلسلة جديدة تحمل اسم «نو فيلتر ويذ ناعومي» (لا تنقيح مع ناعومي).
وتدخل عارضة الأزياء الشهيرة في دردشة مباشرة على «يوتيوب»، كل يوم، مع بعض أصدقائها المشاهير، ومنهم رئيسة تحرير مجلة «فوج» آنا وينتور، والعارضتان سيندي كراوفورد وكارلي كلوس.
وقالت كامبل: «أريد أن يتمكن الناس من معرفة أنه يمكن الوصول إلينا ويعرفون المزيد عنا». وأضافت أنه في الأوقات الطبيعية «ترانا نقوم بهذه العروض الحوارية لخمس أو سبع دقائق عندما نقوم بالترويج لشيء ما».
وتصل مدة الدردشة التي تجرى عن بُعد إلى نحو 30 دقيقة، وتقول كامبل: «ونحن نسترخي في المنزل. فقط عليك أن تجلس وتتحدث».
وعن أول شيء ترغب في القيام به بعد رفع قيود التباعد الاجتماعي، قالت النجمة البريطانية: «أود فقط أن أعانق أمي».
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ناعومي كامبل من عارضة إلى مذيعة بسبب «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.