الامارات | ناعومي كامبل من عارضة إلى مذيعة بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومي كامبل من عارضة إلى مذيعة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل إلى إعادة اكتشاف نفسها كمقدمة برامج حوارية افتراضية في سلسلة جديدة تحمل اسم «نو فيلتر ويذ ناعومي» (لا تنقيح مع ناعومي).

وتدخل عارضة الأزياء الشهيرة في دردشة مباشرة على «يوتيوب»، كل يوم، مع بعض أصدقائها المشاهير، ومنهم رئيسة تحرير مجلة «فوج» آنا وينتور، والعارضتان سيندي كراوفورد وكارلي كلوس.

وقالت كامبل: «أريد أن يتمكن الناس من معرفة أنه يمكن الوصول إلينا ويعرفون المزيد عنا». وأضافت أنه في الأوقات الطبيعية «ترانا نقوم بهذه العروض الحوارية لخمس أو سبع دقائق عندما نقوم بالترويج لشيء ما».

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وتصل مدة الدردشة التي تجرى عن بُعد إلى نحو 30 دقيقة، وتقول كامبل: «ونحن نسترخي في المنزل. فقط عليك أن تجلس وتتحدث».

وعن أول شيء ترغب في القيام به بعد رفع قيود التباعد الاجتماعي، قالت النجمة البريطانية: «أود فقط أن أعانق أمي».