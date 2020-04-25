الامارات | 5 خطوات لتجنب الصداع في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتجنب الصداع في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني الصائمون في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك من الصداع، وذلك بسبب التغيير في النظام الغذائي، والانقطاع عن الطعام لمدة تصل إلى 15 ساعة، إلى جانب الانقطاع عن تناول المنبهات التي يعتادها كثيرون كالشاي والقهوة وكذلك النيكوتين لدى المدخنين. ويؤكد الاستشاري في طب الأعصاب الدكتور قيصر زحكا، أن أكثر أنواع الصداع شيوعاً هما الشقيقة والصداع التوتري الناتجان عن تغير العادات المرتبطة بالنظام الغذائي والساعة البيولوجية، وبسبب وجود عادات قديمة غير مثالية في النظام الحياتي الصحي والغذائي، ويقدم هنا خمسة إرشادات تجنب الصائم الصداع خلال ساعات الصيام.

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