الامارات | وفاة معظم مرضى «كورونا» المعتمدين على «التنفس الاصطناعي»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة معظم مرضى «كورونا» المعتمدين على «التنفس الاصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى استمرار ارتفاع عدد الحالات والوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى نفاد أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، التي تساعد المرضى الذين يعانون الالتهاب الرئوي الحاد أو متلازمة الضائقة التنفسية الحادة على التنفس.

وبحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، فإن نتائج استخدام أجهزة التنفس الاصطناعي تبدو قاتمة، فوفقاً للدراسة الجديدة توفي 88% من المرضى في «نورث ويل هيلث»، وهو أكبر تجمع مستشفيات في نيويورك. وشملت الدراسة 5700 مريض في المستشفيات، عُرفت نتائج 2634 منهم، ووضع 12% منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، لكن 21% من هذه المجموعة توفوا لاحقاً.

وقالت كارينا ديفيدسون، الأستاذة في معاهد فينشتاين للأبحاث الطبية، والمؤلفة المشاركة في الدراسة في بيان صحافي «أصبحت نيويورك بؤرة هذا الوباء، ويعمل الأطباء والعلماء بلا كلل لتقديم أفضل رعاية وراحة لآلاف المرضى المصابين في مستشفيات نورث ويل هيلث». أصيب ثلث المرضى بالحمى، ويشمل ذلك المرضى الذين لم تعرف نتائج حالتهم الصحية، وتلقى 1584 منهم الأكسجين لمساعدتهم على التنفس، وعانى أكثر من نصفهم ارتفاعاً في ضغط الدم، و41% عانى السمنة، و34% مرض السكري.