الامارات | تــوم هانكس يدعم صبياً اسمه كورونا تعرّض للتنمر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب النجم الهوليوودي توم هانكس، الناجي من مرض كوفيد-19، رسالة إلى صبي أسترالي ضحية للتنمر يدعى كورونا، وأهداه آلة كاتبة تحمل الاسم نفسه. وأصيب هانكس، وزوجته ريتا ويلسون، بـ«كوفيد-19» في مارس الماضي، وأمضيا أسبوعين بمستشفى في كوينزلاند بأستراليا، قبل أن يعودا إلى الولايات المتحدة متعافيين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن كورونا دي فريز، البالغ من العمر ثماني سنوات، أرسل رسالة إلى هانكس يسأله عن صحته كتب فيها: «سمعت في الأخبار أنك وزوجتك أصبتما بفيروس كورونا.. هل أنتما بخير؟». وأضاف: «أنا أحب اسمي.. لكن في المدرسة ينادونني بفيروس كورونا»، كما أوردت محطة «7 نيوز». وتابع الصبي: «أشعر بالحزن والغضب، عندما يدعوني الناس بهذا الاسم». ورد هانكس بكلمات تشجيعية مطبوعة على إحدى الآلات الكاتبة: «رسالتك جعلتني، وزوجتي، نشعر بالسعادة!»، مؤكداً: «حصلت على صديق جديد». كما قدم له هانكس آلة كاتبة تحمل علامة «كورونا» التجارية، قائلاً: «أعتقد أن هذه الآلة الكاتبة تناسبك.. اسأل شخصاً بالغاً كيف تعمل». - هانكس: «رسالتك جعلتني، وزوجتي، نشعر بالسعادة!». - الفتى الأسترالي: «أحب اسمي.. لكن في المدرسة ينادونني بـ(فيروس)». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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