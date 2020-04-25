الامارات | تايلور سويفت: إصدارأغانٍ قديمة لي «جشع سافر»

شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت: إصدارأغانٍ قديمة لي «جشع سافر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجمت النجمة تايلور سويفت شركة التسجيلات التي كانت تنتج أغانيها، ووصفت إصدار مجموعة من هذه الأغاني تعود لعام 2008 كانت مخصصة لبرنامج إذاعي بأنه تصرف «وقح». وقالت سويفت لمتابعيها على موقع «إنستغرام»، وعددهم 131 مليون متابع: «أود أن أشكر جمهوري الذي نبهني إلى أن شركة تسجيلاتي السابقة أصدرت ألبوماً لبعض عروضي التي أذيعت على الهواء». وأضافت المغنية أن الألبوم الذي يحمل عنوان «لايف فروم كلير تشانل ستريبد 2008» هو مجموعة من تسجيلاتها التي أعدت لبرنامج إذاعي عندما كان عمرها 18 عاماً. ووصفت إصدار شركة بيج ماشين لابل جروب أغانيها القديمة بأنه «حالة جشع سافر أخرى وسط تفشي فيروس كورونا». وامتنعت شركة بيج ماشين عن التعقيب أول من أمس. وسجلت سويفت أول ستة ألبومات لها مع شركة بيج ماشين قبل أن تتركها، وتنضم لشركة يونيفرسال ميوزك جروب. وتملك بيج ماشين التسجيلات الأصلية لأغانيها القديمة، وبموجب قاعدة شائعة في القطاع تملك حق إصدار المواد التي سجلتها المغنية عندما كانت تعمل مع الشركة. وتفجر الخلاف بين سويفت وبيج ماشين وكبار مديريها التنفيذيين بشأن استغلال أغانيها القديمة منذ أكثر من عام. وتصاعد الخلاف في نوفمبر الماضي، عندما قال المسؤول عن الموسيقى بالشركة سكوتر براون إن أسرته تلقت تهديدات بالقتل بسبب تصريحات سويفت، وطالب بالتهدئة.

131 مليون متابع للنجمة الشهيرة على «إنستغرام».

سويفت سجلت أول 6 ألبومات لها مع الشركة قبل أن تتركها.