الامارات | الأحذية الشفافة.. تصاميم متنوعة من «ستيف مادن»

شكرا لقرائتكم خبر عن الأحذية الشفافة.. تصاميم متنوعة من «ستيف مادن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر الأحذية الشفافة في إثبات وجودها بجميع صيحات الموضة لهذا الموسم. ويتمتع هذا النوع من التصاميم بلمسته الجريئة، والجذابة، والناعمة في الوقت ذاته، فهي لافتة رغم فكرتها البسيطة، وقد تكون خياراً مثالياً للمناسبات والسهرات، كونها مناسبة للارتداء، ولمختلف أنواع الفساتين والألوان والطَّبعات، لقدرتها الذكية على التماهي مع كل ما حولها، والبروز في آنٍ واحد. كما تشتهر«ستيف مادن» بميلها الدائم لتوفير تشكيلات واسعة من الخيارات، ودائماً تسعى لتلبية أذواق جميع محبيها، وقد أطلقت، أخيراً، تشكيلتها للأحذية الشفافة المتنوعة بين الصنادل وأحذية الكعب العالي واليومية (الكاجوال).

وتناسب هذه المجموعة الحياة اليومية والسهرات الشبابية، ويعتمد ذلك على كيفية تنسيق الأزياء معها، حيث يمكن اختيار بنطال جينز وتيشرت ذي رسومات مع الصنادل الشفافة، أو الفساتين القصيرة، أو التنانير مع أحذية الكعب العالي.

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